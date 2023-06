Piani Resinelli: l’ufficio turistico riapre con nuove modalità

Il servizio (due anni con possibilità di rinnovo) è stato affidato mediante gara alla società “Pirene”

PIANI RESINELLI – Riapre l’ufficio turistico ai Piani Resinelli. A seguito di affidamento del servizio mediante gara, dallo scorso 17 giugno l’ufficio (situato nella palazzina che ospita anche la Polizia Locale) ha riaperto i battenti ed è a disposizione del pubblico per fornire preziose informazioni riguardo il nostro territorio e le sue attrazioni, naturali e non.

Ad aggiudicarsi la gestione del servizio, attraverso gara aperta agli operatori del settore per l’affidamento di due anni con possibilità di rinnovo, è stata la società “Pirene”. In questo mese di giugno l’ufficio sarà aperto solo nei weekend, mentre per gli interi mesi di luglio e agosto tutti i giorni a esclusione del mercoledì. Gli orari di apertura: 9-13, 15-17.

“Ringraziamo Resinelli Tourism Lab per l’impegno profuso l’anno passato nella gestione dell’ufficio turistico tramite mandato per affidamento diretto che, voglio sottolineare, per legge non è ripetibile alla stessa società – spiega Roberto Azzoni, sindaco di Abbadia Lariana, comune a capo della convenzione con Lecco, Ballabio, Mandello e Comunità Montana per la gestione dei Piani Resinelli -. Quest’anno abbiamo proceduto con un affidamento tramite gara pubblica alla quale si sono affacciati più operatori del settore. Come in tutte le gare sono stati valutati gli aspetti sia a livello economico sia tecnico. Siamo dispiaciuti per le polemiche scaturite a seguito dell’affidamento e tacciate come una decisione politica, quando invece tutto è avvenuto nel pieno rispetto delle regole amministrative e nella massima trasparenza. Auguriamo un buon lavoro a Pirene e al suo personale e ringraziamo gli uffici per il lavoro svolto”.