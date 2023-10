Pranzo di fine stagione per il GEL Laorca

Prenotazioni entro l’8 novembre. Il pranzo si terrà domenica 12 novembre

LECCO – Il GEL, Gruppo Escursionisti Laorca, convoca tutti i soci all’appuntamento più faticoso dell’anno: il pranzo sociale, in programma per domenica 12 novembre, alle ore 12.15, al rifugio SEL ai Piani Resinelli.

“Prima che la stagione escursionistica volga al termine, in questo appuntamento conviviale – fanno sapere dal direttivo – i ‘professionisti della forchetta’ di Laorca e dintorni si sfideranno all’ultima portata per dimostrare che i muscoli più allenati non sono quelli delle gambe… ma quelli delle mandibole. È severamente vietato mancare!”.

Le prenotazioni si ricevono, entro mercoledì 8 novembre, in Sede, via mail all’indirizzo info@gel-laorca.org o con un messaggio al 320/4161590, versando una caparra di € 10,00 (direttamente in Sede GEL o con un bonifico sul C/C del Gruppo).

Per qualsiasi ulteriore informazione ti puoi rivolgere all’indirizzo mail info@gel-laorca.org, al numero di telefono 320 4161590 e, naturalmente, consultare il sito www.gel-laorca.org e/o Facebook GelLaorca e Instagram gel.laorca