Skyrace. “Sognavo di diventare Skyrunner” il film di Marco de Gasperi

BORMIO – “Ho pensato di rendere pubblico il video della storia di Boy Mountain Dreams ‘Sognavo di diventare Skyrunner’. Purtroppo è disponibile solo in italiano, ma spero possa servire a chi in questo periodo cerca qualsiasi svago pur di non pensare ad uscire. Buona visione!”.

Con un post sulla propria pagina Facebook il pluricampione mondiale di corsa in montagna Marco de Gasperi regala a tutti la visione del film che lo vede protagonista e che racconta della sua vita di uomo e di atleta di primissimo piano nel mondo delle skyrace.

Cinque volte campione del mondo di Corsa in Montagna, classe 1977, nato a Bormio in Valtellina dove vive, De Gasperi detiene due record mondiali mostruosi: quello del 2015, che lo ha visto chiudere salita e discesa al Monte Ortles partendo da Solda in 2h e 36 minuti (Solda – Monte Ortles – Solda) e quello del 2017 sul Monte Bianco, andata e ritorno lungo la via Italiana, in 6 ore, 43 minuti e 52 secondi.