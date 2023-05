Sulle tracce di Von Scerscen, in tanti per il film che parla di mistero e montagna

Bella serata, venerdì, con il documentario di Mirko Sotgiu tratto dal diario di Massimo Vener

Il film racconta la storia vera di un alpinista ignoto scomparso tra i ghiacci dello Scerscen e ritrovato mummificato nel 2007

LECCO – Con l’evento “Mountain Bike in quota” si è chiusa oggi, 20 maggio, la 12^ edizione di Monti Sorgenti, ma la rassegna dedicata alla montagna ha fatto segnare un altro piccolo grande successo con la partecipata serata di venerdì a Teatro Invito. Molto apprezzata, infatti, la proiezione del film “Von Scerscen, diario di un’indagine”.

Il film documentario del regista Mirko Sotgiu ha portato il folto pubblico nel cuore del ghiacciaio dello Scerscen in Valmalenco per raccontare la storia vera di un alpinista ignoto scomparso tra i ghiacci. Il suo corpo è stato ritrovato mummificato nel 2007 da una guida alpina, Paolo Masa. Il film, che ripercorre la storia attraverso interviste ai reali protagonisti della vicenda, vede al centro Massimo Vener che, affascinato dall’enigma, ha dato il via alle indagini per dare un’identità alla mummia che lui stesso ha ribattezzato “Von Scerscen”. Il film vede la partecipazione nel ruolo di Von Scerscen di Marcello Zenoni, per la prima volta sul grande schermo, mentre Giuseppe Cederna ha prestato la sua voce.

Una ricerca minuziosa attraverso gli oggetti che questa persona portava con sé: “Il fatto che ci fossero tanti elementi mi ha lasciato spiazzato – ha raccontato Massimo Vener – perciò ho pensato che non fosse possibile non riuscire a dare un’identità a quest’uomo. In breve tempo mi son reso conto che lavorare su un’indagine del genere richiede molta dedizione e molta attenzione. Ho deciso di prendere in mano questa storia, andare sul ghiacciaio per raccogliere ulteriori indizi e, studiando tutto il materiale, ho tracciato un profilo della sua possibile identità”.

Durante la sua indagine Massimo Vener ha appuntato tutto il suo percorso in un diario e, grazie all’incontro fortuito ai Piani Resinelli con il regista Mirko Sotgiu, ha pensato di trasformare il diario in un bellissimo film che, prendendo le mosse dal giallo di “Von Scerscen” parla della montagna nei suoi molteplici aspetti tra cui anche quello umano.

Un bellissimo appuntamento, presentato da Donatella Polvara, che ha contribuito a mettere un’altra preziosa perla nella collana di eventi di qualità che hanno contraddistinto un’edizione 2023 di Monti Sorgenti ricca, divertente e piena di spunti di riflessione.