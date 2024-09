Traversata ai Rifugi Bogani e Bietti con il Gel Laorca

Appuntamento a domenica 6 ottobre

LECCO – Dopo l’escursione all’Alpe Deleguaggio (Valvarrone), il Gruppo Escursionisti Laorchesi è pronto a proporre un nuovo appuntamento: la traversata dal Rifugio Bogani al Rifugio Bietti, situata nel suggestivo scenario della Grigna Settentrionale.

L’escursione, in programma per domenica 6 ottobre, offre l’opportunità di scoprire panorami mozzafiato e di immergersi nella bellezza naturale della montagna. Il ritrovo è fissato per le ore 7:30 presso il parcheggio del negozio Brico OK a Colle di Balisio (Ballabio), da dove si partirà verso il Cainallo.

Dal Cainallo, si raggiungerà la località Vò di Moncodeno (m 1466) in auto lungo una strada a pagamento (5 euro a macchina). Da qui, inizierà la salita verso il Rifugio Bogani (m 1816), un percorso di circa 2 ore. Si proseguirà poi passando per la Bocchetta di Piancaformia (m 1824) e il Belvedere (m 1803), fino a raggiungere il Rifugio Bietti (m 1719), dove è previsto il pranzo al sacco.

Nel pomeriggio, si ritorna al Cainallo (1:30 ore) lungo il sentiero della Conca del Releccio, toccando la Porta di Prada (m 1626) e la caratteristica Cappella/Bivacco Brigata Garibaldi – Fratelli Poletti (m 1620).

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile mandare una mail a info@gel-laorca.org o chiamare il numero 320 4161590.