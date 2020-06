Un concorso fotografico darà vita al nuovo calendario Ande

Tema del concorso: “Montagne di Lombardia Magnifica Visione”

“Per noi è un piacere e una grande soddisfazione poter coinvolgere tutti gli appassionati di montagna in questo progetto”

LECCO – Il celebre marchio lecchese di abbigliamento e attrezzatura sportiva Ande lancia un concorso fotografico per dare vita al nuovo calendario 2021.

Lo storico marchio, riacquistato dalla famiglia Anghileri nel 2018, a metà degli Anni ’90 aveva voluto raccontare il mondo della montagna e dell’arrampicata anche attraverso questo progetto divenuto nel tempo un fiore all’occhiello dell’azienda lecchese.

Dopo uno stop di alcuni anni, nel 2019 la famiglia Anghileri con Aldino (tra i fondatori del marchio) e i figli Luca e Sara hanno rispolverato il progetto dando vita al calendario 2020 dedicato al 6° in Grigna.

Per il prossimo anno la famiglia Anghileri ha deciso di coinvolgere tutti gli appassionati di montagna, lanciando un concorso fotografico intitolato “Montagne di Lombardia Magnifica Visione” attraverso il quale, un’apposita giuria, sceglierà le 13 migliori foto con le quali verrà realizzato il calendario 2021.

“Per noi è un piacere e una grande soddisfazione poter coinvolgere tutti gli appassionati di montagna in un rinnovato progetto al quale eravamo e siamo molto legati. Il tema della Magnifica Visione delle montagne ci permette di valorizzare a 360° questo mondo al quale siamo fortemente legati professionalmente e non solo – spiegano Luca e Sara – Il concorso è completamente gratuito e si svolgerà in 4 sessioni: luglio, agosto, settembre e ottobre. Ogni mese la giuria decreterà le migliori 12 foto che verranno pubblicate su più canali. Con le 48 immagini selezionate realizzeremo una mostra fotografica che allestiremo a Lecco nel mese di Dicembre dalla quale verranno scelte e premiate le 13 foto (una sarà la copertina) con cui realizzeremo il calendario 2021″.

Un’iniziativa e un progetto che consentirà a tutti i partecipanti di raccontare attraverso le foto la bellezza ed il significato delle bellezze che rappresentano le montagne della Lombardia.

“A sostenere l’iniziativa in qualità di media partner – concludono Luca e Sara – abbiamo scelto il quotidiano online Lecconotizie.com che ci accompagnerà in questi mesi di lavoro, ma anche di divertimento. Una scelta dalla doppia valenza, da un lato per l’importanza che la testata ha sul territorio lecchese e dall’altro perché tra i fondatori del giornale c’era il nostro indimenticabile Marco ‘Butch’ “, concludono Sara e Luca.

REGOLAMENTO e INFORMAZIONI