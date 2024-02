Un nuovo video dedicato alla bellezza del Monte Resegone

Una serie di affascinanti immagini firmate Rino Santo e Mattia Antonelli

“Con i nostri droni abbiamo sorvolato le sue creste illuminate dal tramonto e i canaloni ricoperti di neve”

LECCO – Rino Santo e Mattia Antonelli ci regalano una serie di affascinanti immagini del Monte Resegone: “Innamorarsi del monte Resegone è molto facile. Basta aver visto un bellissimo tramonto o un cielo stellato dalla vetta per aver voglia di risalirci di nuovo il più presto possibile. In questo video descriviamo il percorso per arrivare in cima, la bellezza delle sue creste, i bellissimi scorci sulla città di Lecco. Con i nostri droni abbiamo sorvolato le sue creste illuminate dal tramonto, i canaloni ricoperti di neve, la croce alta 10 metri sulla vetta, il rifugio Azzoni, ammirando panorami che lasciano senza parole”.

Ricordiamo che, nonostante la bellezza delle immagini invogli a frequentare questi luoghi, la montagna va sempre affrontata con la giusta preparazione e la giusta attrezzatura. A seconda delle stagioni e delle condizioni meteo, percorsi relativamente semplici possono diventare decisamente complicati, ad esempio in inverno con presenza di neve, ghiaccio e giornate corte. L’invito è sempre lo stesso: fare attenzione, studiare il percorso prima di partire e valutare sempre le proprie capacità e condizioni fisiche.

QUI ALCUNI PREZIOSI CONSIGLI