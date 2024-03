L’appuntamento è per domenica 17 marzo

LECCO – L’U.O.E.I sezione di Lecco organizza una giornata sulla neve a Livigno in pullman. I partecipanti che non praticano sci o sci di fondo possono passeggiare tranquillamente per Livigno, salire con le ciaspole o sci d’alpinismo al Rifugio Costaccia attraverso un percorso boschivo per ammirare un incantevole paesaggio innevato. L’appuntamento è per domenica 17 marzo 2024.

Per informazioni contattare Fuoco al numero 3711466722.