Uoei Lecco. Si è concluso con successo il secondo corso ferrate

Organizzato in collaborazione con la Scuola di alpinismo Cai – Valle San Martino

Il 19 giugno scorso sono stati consegnati gli attestati agli 8 partecipanti del corso

LECCO – Si è concluso con successo il secondo Corso MF1 Movimentazione in Ferrata organizzato dall’Uoei Lecco in collaborazione con la Scuola di alpinismo Cai – Valle San Martino. Il 19 giugno scorso, in una serata conviviale presso la sede lecchese, sono stati consegnati gli attestati agli 8 partecipanti del corso.

Durante il corso, che si è tenuto in 5 lezioni teoriche presso la sede Uoei e 5 uscite pratiche, gli allievi, sotto l’attenta guida degli istruttori, si sono cimentati in ferrate di difficoltà crescente sia nel lecchese che in Val Chiavenna.

L’ottima riuscita del corso è innanzitutto dovuta alla sinergia fra l’Uoei Lecco e la Scuola di

alpinismo CAI – Valle San Martino con un direttore del corso come Giuseppe Rocchi pronto a trasmettere, oltre alla propria grande esperienza, anche la passione per la verticalità della montagna.

L’estate della Uoei Lecco è appena iniziata e le nuove proposte e iniziative verranno promosse sia tramite i canali social che tramite il sito oltre alla possibilità di passare in sede ogni martedì e venerdì dopo le 21.