Uoei Lecco. Vacanza estiva in Dolomiti, aperte le iscrizioni

L’Uoei sezione di Lecco organizza l’ormai tradizionale vacanza estiva. Sono aperte le iscrizioni all’appuntamento che si svolge in una splendida struttura situata al Passo Falzarego. Le Dolomiti di Cortina, un ambiente tra i più belli al mondo, faranno da cornice alla vacanza. Questi luoghi offrono la possibilità di fare bellissime passeggiate, incredibili ferrate, arrampicate e numerose opportunità per mountain bike in cross country ed enduro. Anche i ciclisti su strada potranno pedalare tra i passi dolomitici.

La vacanza si svolgerà dal 5 al 19 agosto, soggiorno minimo 7 notti. Casa Punta Anna si trova a 1.935 metri di altitudine a soli 2,3 km dal Passo Falzarego. È situata in una zona tranquilla immersa nel verde e tra le montagne. Grazie all’ottima posizione e al clima accogliente, la struttura si presenta come location ideale per soggiorni di gruppo, vacanze in famiglia e ritiri sportivi, perfetta per tutti gli amanti dell’alta montagna in estate. Per info e dettagli la sede è aperta il martedì e venerdì dalle ore 21 a Lecco in corso Promessi Sposi 23/N1 info@lecco.uoei.it.