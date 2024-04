Video mozzafiato in 3D di un lancio in tuta alare dalla Medale

Il lancio è stato effettuato ieri da due uomini jet

LECCO – Spettacolare video in 3D di un uomo jet che insieme ad un amico ieri, domenica 7 aprile, si è lanciato con la tuta alare dal monte Medale (Lecco). Un video pazzesco, emozionante e nel contempo coinvolgente.

Dopo aver indossato la tuta alare controllando rigorosamente l’attrezzatura, l’uomo jet si è posizionato sul punto di lancio raccogliendosi in un momento di concentrazione poi, alzate le braccia, ha iniziato il countdown: “3-2-1 Jump!”, spiccando il volo e “abbracciando” il vuoto. Prima la discesa in picchiata lungo la parete della Medale, poi sfruttando l’aerodinamicità della tuta l’uomo jet ha planato per alcuni secondi verso Lecco ed infine ha aperto il paracadute per effettuare l’atterraggio.

Nella galleria fotografica gli scatti di Giancarlo Airoldi realizzati sempre ieri, pochi istanti prima del lancio.