Abbadia. Lettrice segnala: “Ma il sentiero per Corda dov’è? Non esiste più”

Traccia e bosco scomparsi lungo la via che porta alla località

“Gli alberi che tagliano a chi servono? Dove vanno?”

ABBADIA – “Volete sapere il sentiero per Corda dov’è? Non esiste più, cancellato dalle ruspe, che hanno aperto autostrade nel bosco utili per una futura ovovia”.

Arriva da una lettrice la segnalazione che il sentiero per Corda, località sopra Abbadia raggiungibile partendo dai Piani Resinelli, risulterebbe scomparso.

“Più volte ho fatto questa passeggiata, poco conosciuta e, quindi, lontana dalla massa – prosegue col racconto -. Ho imboccato quindi automaticamente il sentiero, salvo accorgermi, a un certo punto, che quello imboccato non era un sentiero, ma una strada aperta nel bosco, e che le impronte di pneumatici impresse profondamente nel terreno non potevano certamente essere quelle lasciate da una moto”.

E poi innumerevoli alberi tagliati, il bosco parzialmente inesistente: “Mi sono trovata davanti a un’ecatombe. Solo che, anziché essere stati sacrificati 100 buoi, sono stati sacrificati centinaia e centinaia di faggi. Semplicemente, il bosco non esiste più. In piedi sono stati spesso lasciati faggi alti una decina di metri, spesso storti, ma con il tronco di una decina di cm di diametro, con una sparuta chioma in cima. E vi posso assicurare che il faggio storto non si raddrizzerà: andate a controllare lungo la strada che conduce al Forcellino, i cui boschi vengono devastati (pardon: puliti) da anni: solitario svettava un faggetto gracile e storto tre anni fa, gracile e storto continua ad essere tre anni dopo”.

La lettrice continua a mostrare il suo disappunto: “E non mi si parli di pulizia del bosco. Venite a vedere come vengono lasciati i boschi dopo il taglio: vengono portati via solo i tronchi e i rami grossi, ma la ramaglia viene lasciata puntualmente a terra, in mucchi o sparsa disordinatamente a terra. Ci penseranno i rovi a coprire il tutto. Ma il bosco diventa impraticabile e non più percorribile”.

Gli interrogativi che le restano sono tanti: “Visto che, nei giorni scorsi, si è parlato di quello che sta succedendo sul Resegone, vorrei far sapere che anche qua si tagliano, DA ANNI, faggi. Ma tutti questi faggi a chi servono??? Dove vanno?“.