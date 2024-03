CAI Bellano, in tanti all’escursione al Sasso Musso

Il prossimo appuntamento sarà per la giornata di Pasquetta in Val Biandino

“E’ in corso il tesseramento per l’anno 2024 e invitiamo tutti a visitare i profili social per rimanere aggiornati sulle prossime proposte”

BELLANO – Oltre 40 soci della sezione CAI di Bellano hanno partecipato all’escursione alla chiesetta di San Bernardo, sopra l’abitato di Musso trascorrendo una piacevole domenica in montagna.

Raggiunto la frazione Croda in auto, da qui il gruppo è partito per compiere un percorso ad anello passando per la vetta del Sasso di Musso (1.140 m) quindi raggiungere la bellissima chiesetta di San Bernardo dove si è tenuto il pranzo al sacco per poi rientrare all’auto.

Un gruppetto ha proseguito l’escursione al soprastante Laghetto dell’Amore per poi ridiscendere tutti insieme al punto di partenza. Stupenda la vista che spazia dalla bassa Valtellina fino a metà lago con di fronte il Monte Legnone e più a sud la Grigna Settentrionale.

Il prossimo appuntamento sarà per la giornata di Pasquetta, il primo aprile, in Val Biandino con pranzo in compagnia al rifugio Tavecchia.

“E’ in corso il tesseramento per l’anno 2024 e invitiamo tutti a visitare i profili social per rimanere aggiornati sulle prossime proposte” ha commentato il Direttivo della sezione CAI di Bellano.