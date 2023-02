Dervio. Pulizia dei sentieri, il Comune cerca volontari

Un’azione concreta per rendere la montagna più sicura

Ritrovo sabato 11 marzo. La partecipazione è richiesta soprattutto agli escursionisti abituali

DERVIO – “Un’occasione di aiutare la montagna a essere un ambiente più sicuro“. Servirà proprio a questo scopo la pulizia dei sentieri che sovrastano Dervio: il Comune invita i cittadini, specialmente i fruitori abituali della montagna, a prendere parte all’iniziativa in programma sabato 11 marzo.

Da portare con sé solo tanta buona volontà e guanti, a fornire la restante attrezzatura ci penserà l’Amministrazione comunale. Ritrovo alle ore 7.30 presso il quartier generale della Protezione Civile. Per ristorarsi non mancherà per i volontari un bel pranzo, organizzato nella sede degli Alpini.

“Si ringrazia in anticipo tutti coloro che vorranno contribuire donando il proprio tempo e lavoro. Si tratta di un intervento molto importante”, sottolinea l’Amministrazione. La partecipazione dovrà essere comunicata entro giovedì 9 marzo telefonando a Domenico al 3388256777.