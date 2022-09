Penultima tratta della rassegna realizzata in sinergia con le Pro Loco della sponda Orientale

Lungo 10 km, l’itinerario porterà alla scoperta dei luoghi d’interesse storico e culturale presenti sul cammino o nei suoi immediati dintorni

MANDELLO/LIERNA – Continua questa domenica, 25 settembre, il viaggio “Sulle Orme del Viandante (e dintorni)”, con un nuovo appuntamento dell’iniziativa votata alla scoperta del Sentiero del Viandante, percorso naturalistico ricco di cultura, storia, sapori e fascino, ormai divenuto attrattiva turistica a livello nazionale e non solo.

A essere battuta questa volta la tratta Mandello-Lierna, quarta e penultima tappa della rassegna giunta ormai alla 14° edizione, organizzata dalle Pro Loco della sponda Orientale del Lago di Como per camminare insieme verso la fine dell’estate.

L’itinerario, di media difficoltà e lungo all’incirca 10 km, accosterà alla passeggiata visite a luoghi d’interesse e momenti di degustazione legati ai prodotti locali. In particolare il segmento che verrà percorso domenica con ritrovo alle ore 8.30 a Mandello nel Piazzale della Stazione prevederà alcuni stop per ammirare la Chiesa di San Giorgio, la Torre del Barbarossa a Maggiana, la Chiesa di San Michele a Sornico (fraz. Lierna), e da ultimo la Chiesa di San Maurizio e Lazzaro in località Castello, sempre a Lierna.

Non mancheranno soste anche per fare colazione e pranzare, oltre che per gustare il dolce in località Saioli, tra Mandello e Lierna. Conclusione del giro presso la stazione ferroviaria di Lierna.

A lavorare in sinergia per questo specifico tratto d’escursione le Pro Loco di Mandello e Lierna, con il patrocinio della Provincia di Lecco, UNPLI Comitato Regionale Lombardo, Montagne Lago di Como, Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.

In caso di maltempo, la tappa verrà riproposta nella prima domenica utile in coda a tutte le altre tappe della manifestazione, quindi la settimana subito dopo lo svolgimento dell’ultima tratta Lecco-Abbadia, in programma il 2 ottobre.

In locandina tutte le informazioni per prenotarsi e l’itinerario dettagliato.