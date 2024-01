Mandello. CAI Grigne, cento di questi anni: un 2024 in festa

Quest’anno sarà il 100° anniversario per la sezione

Un traguardo che il direttivo intende celebrare in grande, con tanti eventi, tra cui un gemellaggio

MANDELLO – Il 2023 si era concluso con la consegna simbolica del DAE ai rifugisti, lo scambio di auguri e la promessa di ritrovarsi nel nuovo anno a condividere l’amore per la montagna. Al momento di salutarsi, quella sera di metà dicembre, i soci del CAI Grigne Mandello avevano la consapevolezza che l’entrata nel 2024 avrebbe sancito uno spartiacque, l’inizio di un nuovo cammino all’insegna del logo che pochi istanti prima era stato svelato, il logo del 100° anniversario.

Dalle mani di Cristina Agliati, ex alunna della quinta elementare mandellese, è nato il simbolo che accompagnerà il direttivo nella lunga fila di eventi per festeggiare lo storico traguardo insieme a soci, simpatizzanti e cittadini. Il calendario ufficiale del centenario non è ancora stato reso noto, bisognerà attendere la presentazione durante l’assemblea ordinaria di venerdì 22 marzo, ma già qualche chicca su come il CAI Grigne intende celebrare i suoi 100 anni di vita è possibile conoscerla.

Intanto, è imminente l’inizio di un ciclo d’incontri nella sede di Via Riva dell’Ospizio con al centro la montagna (non per niente il titolo che li racchiude è ‘La Montagna a 360°), ma anche le persone che la frequentano, raccontando il rapporto che in diverse circostanze si crea tra queste due entità, d’amore ma dove anche non mancano difficoltà e sfide da superare.

Nel primo appuntamento di giovedì 1 febbraio si parlerà di sicurezza in montagna d’inverno, ARTVA e autosoccorso con Andrea Panizza e Fabio Turati. Toccherà poi alla corsa in montagna, giovedì 15 febbraio, in particolare all’Endurance Trail farsi protagonista, tramite i racconti di Guendalina Sibona e Alessandro Gilardoni. Entrambi hanno vissuto l’esperienza del Tor des Géants e del Tor des Glaciers e sono impegnati in prima linea nell’organizzazione del TGS-Trail Grigne Sud, gara di corsa in montagna che si svolge in Mandello la fine di settembre. A chiudere questa prima serie di incontri il viaggio nella vita dei rifugisti Elena Cosmo (Rifugio Elisa) e Marco Madama (Rifugio Bietti-Buzzi), scoprendo gioie e ostacoli di un ruolo a stretto contatto con la natura, ma anche con gli esseri umani, giovedì 14 marzo. Il ritrovo per tutti e tre gli appuntamenti è fissato alle ore 21.00.

Un versante della montagna poco conosciuto, quello femminile, sarà scoperto la sera dell‘8 marzo al Teatro De Andrè con ‘Donna e Montagna. Alpinismo al femminile’. Per l’occasione sarà ospite Sara Bonfanti, prima donna a percorrere i quasi 8000 km del Sentiero Italia, pronta a raccontare le sue avventure. E tante altre sorprese volte a ricordare le imprese alpinistiche al femminile (anche mandellesi) non mancheranno. Orario d’inizio le 20.30.

A proposito di Sentiero Italia, la sede del CAI Grigne ospiterà una mostra sulla parte lombarda del tracciato, otto pannelli visibili dal 16 al 22 marzo. L’ultimo giorno dell’esposizione sarà anche quello in cui verrà rivelato il calendario del centenario.

Di quello che bolle in pentola il sodalizio ne fa una gentile concessione: “Faremo un gemellaggio con la sezione di Castelfranco Veneto, anzi un doppio gemellaggio, perché loro verranno da noi e noi andremo da loro. Una scelta ricaduta non casualmente: nasciamo lo stesso anno e lo stesso giorno, il 31 agosto 1924, su decreto del Consiglio Direttivo Centrale del CAI che quell’anno si tenne a Vicenza”. Un rapporto di fratellanza, dunque, che intende essere consolidato, e quale miglior occasione per farlo se non i rispettivi centenari.

Il CAI Grigne, però, non dimentica i suoi impegni tradizionali: accanto agli eventi per festeggiare il 100° anniversario continuano le “classiche” attività, in primis l’escursionismo. Hanno già reso noto il programma annuale i Semprevivi, gruppo Senior, che riprenderà le uscite mercoledì 31 gennaio ai Piani d’Artavaggio con racchette da neve. In totale saranno 37 le escursioni nel corso del 2024 per tenersi attivi e frequentare la montagna anche in età avanzata: tra quelle da segnalare la Settimana Verde all’Isola d’Elba, dove già l’anno scorso il gruppo era approdato. Ora tornerà per scoprire zone inesplorate.

Nel pomeriggio di sabato 9 marzo il testimone passerà al gruppo di alpinismo giovanile con il SECIM Open Day dove si illustreranno le gite previste per l’anno corrente, sempre in sede CAI Grigne, funzionali ad avvicinare i ragazzi all’ambiente montano. Un’opportunità per candidarsi anche per gli aspiranti aiuto accompagnatori, di cui c’è sempre bisogno. Peraltro, anche tra Semprevivi e Secim c’è aria di festa: quest’anno taglieranno il traguardo rispettivamente dei venti e dei sessant’anni.

Continuerà poi senza indugi, imperterrito, il lavoro della Commissione sentieri che riprenderà sabato 16 marzo con la pulizia di alcuni sentieri nel fondovalle, rimasti trascurati negli ultimi anni.

Insomma di carne al fuoco, prima del fatidico programma sul centenario il 22 marzo, ce n’è già parecchia. In quel frangente, tra le altre cose, si definirà il concorso fotografico per la realizzazione del calendario 2025 della sezione.

Di quello che succederà oltre l’assemblea ordinaria ancora non è dato sapere, se non che sabato 11 maggio si svolgerà la cena sociale. Ignote le iniziative che occuperanno la parte centrale dell’anno, ancora tutte da scoprire, ma certezze gli avvenimenti di fine 2024, su tutti la 27esima edizione del Trofeo delle Grigne, noto anche come Molina-Rifugio Elisa, che si correrà domenica 13 ottobre, ma anche la Giornata Internazionale della Montagna dell’11 dicembre che il CAI Grigne ha deciso di sancire come momento conclusivo dei festeggiamenti per i cent’anni. Come lo scorso anno è previsto l’invito del Coro Grigne, visto il grande successo riscosso durante il precedente appuntamento dedicato.

Festeggiare la storia, guardando al futuro: il 2024, oltre a prospettarsi come un anno ricco di eventi, parlerà anche di elezioni generali per il rinnovo del direttivo, la cui data è stabilità a venerdì 29 novembre. L’entrata in un nuovo capitolo porterà alla rivoluzione o alla continuità?

Una comunicazione conclusiva da parte dei soci, prima di tuffarsi e compartecipare all’anno del centenario: “Ricordiamo che in sede sono ancora disponibili, per chi le desiderasse, le ultime copie calendario 2024 e che il tesseramento 2024 scade il 31 marzo quindi, coloro che ancora non hanno provveduto al rinnovo, sono invitati a procedere per continuare a usufruire di assicurazione, agevolazioni e invio della rivista CAI, sia cartacea che online”.

CALENDARIO INCONTRI IN SEZIONE