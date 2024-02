Cai Missaglia. Al via il 3° corso di escursionismo avanzato

Il corso è aperto a tutti i soci del Cai che che già praticano l’escursionismo

Il corso si divide in tre parti che si svolgeranno dal 12 marzo al 17 giugno

MISSAGLIA – Scuola Escursionismo Intersezionale Brianza Lecchese; il Club Alpino Italiano sez. Barzanò Merate Missaglia Montevecchia Rovagnate e O.T.T.O. Escursionismo Lombardia presentano il 3° corso di escursionismo avanzato (E2).

Il corso è aperto a tutti i soci del Cai che già praticano l’escursionismo ma che intendono ottenere quelle nozioni che possano permettergli di andar per i monti con più consapevolezza. Inoltre il susseguirsi mirato di lezioni e uscite, permette comunque anche a coloro che hanno praticato poco l’ambiente montano di avvicinarsi gradualmente ad esso. Non è comunque un percorso fatto per persone che non sono mai state in montagna.

Il corso si divide in tre parti: la prima, fatta per introdurre i principali aspetti dell’ambiente montano, una seconda parte che approfondisce meglio i principali temi dell’escursionismo, la terza ed ultima è invece un primo approccio al mondo delle ferrate.

Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 5 marzo. Per informazioni è possibile chiamare uno dei seguenti numeri di telefono: 3405924065, 3494661889, altrimenti visitare il sito www.scuola6blec.it oppure scrivere a info@scuola6blec.it.

