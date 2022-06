Appuntamento nella sede del Cai Calco venerdì 8 luglio alle 21

Una presentazione pensata anche in vista del trekking che avrà luogo proprio nella Valle di Cogne

CALCO – Un incontro con Federico Rossi, autore del libro “Nella Valle di Cogne”, per parlare delle meraviglie di questa valle alpina. E’ quanto propone il Cai Calco per per venerdì 8 luglio alle 21 presso la sede sociale di Via Indipendenza.

Un appuntamento che assume anche una particolare rilevanza in vista del trekking che i soci della sezione svolgeranno il 23 e 24 luglio proprio sui monti attorno a Cogne in Valle d’Aosta.