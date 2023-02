Antico percorso di fede in Alta Brianza, “fase 2” per la valorizzazione del sentiero

Tradizionale cammino della popolazione brianzola dal lago di Annone al Monte di Brianza

Tra borghi e scorci suggestivi della Brianza e sui territori di Annone, Oggiono, Ello, Dolzago, Castello Brianza e Colle Brianza

ANNONE DI BRIANZA – Grazie al finanziamento di Fondazione Comunitaria del Lecchese e Lario Reti Holding, durante lo scorso biennio del bando “Manutenzione e promozione dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili” sono stati realizzati interventi strutturali all’Antico percorso di fede in Alta Brianza, al fine di riscoprirlo, mapparlo, tracciarlo e renderlo percorribile in sicurezza, e sono stati promossi i primi interventi culturali (uscite sul territorio dedicate alle scuole e grandi eventi inaugurali).

In continuità con lo scorso bando, la Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus e Lario Reti Holding, hanno rifinanziato la fase 2 del progetto, che ha un focus sulla valorizzazione dell’Antico percorso di fede in Alta Brianza. Con l’appoggio dei relativi Comuni, la rete di partenariato composta da associazioni locali (il Gruppo Volontari Annonesi, l’Associazione Ellese per la Terza Età, il Club Alpino Italiano di Oggiono, Oggiono per l’Ambiente, il Gruppo Missionario della Parrocchia di Dolzago e l’Associazione Pro Chiesa Brianzola di Castello di Brianza), con capofila la Coop Sociale Liberi Sogni Onlus e arricchita dalla presenza della Coop. Sociale Il Grigio, porterà avanti una serie di azioni che avranno come come fulcro il consolidamento di quanto iniziato nella precedente fase:

il rafforzamento della manutenzione del sentiero e della segnaletica e alcuni interventi in punti specifici al fine di rendere il percorso più facilmente percorribile;

la creazione di un’identità culturale sempre più definita e riconoscibile del percorso, anche grazie all’installazione di opere di land art;

la connessione con il territorio e le comunità di riferimento, grazie all’organizzazione di eventi e uscite sul territorio e alla creazione di una mappa digitale e cartacea che possa connettere l’Antico percorso di fede con altri punti di interesse naturale e culturale, con i servizi e gli esercizi commerciali del territorio;

la promozione del percorso sia localmente, che in ottica più allargata, grazie alla strutturazione di un’offerta culturale e didattica, alla creazione di un video promozionale e al potenziamento dei canali comunicativi esistenti.

Lo scorso 10 febbraio si è tenuta ad Oggiono la prima riunione del tavolo di lavoro e si è quindi pronti a partire con il secondo stadio del progetto. Tra le prime azioni, una call per artisti per la selezione delle opere di Land Art che caratterizzeranno il sentiero. A questo link www.liberisogni.org/lub/itinerari/antico-percorso-di-fede/ è possibile recuperare la traccia dell’itinerario.

Per maggiori informazioni:

veronica.pandiani@liberisogni.org – manuela.sormani@liberisogni.org