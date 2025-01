Barzago. “Respiri in vetta”, al via un ciclo di incontri sulla montagna

Il 24 gennaio l’incontro con Maurizio Folini

Un viaggio tra respiro e montagna

BARZAGO – Con l’intento di ampliare i propri orizzonti, l’associazione “Fino all’ultimo respiro” di Barzago dà vita alla serie di incontri “Respiri in vetta”, un percorso in cui il respiro si fonde con la passione per la montagna: un ambiente dove i confini si sfidano e le emozioni raggiungono la loro massima intensità.

Il primo incontro di “Respiri in vetta” avrà come protagonista Maurizio Folini, guida alpina e pilota di elicottero, che, intervistato da Andrea Gianviti, offrirà una visione unica della montagna, raccontandola attraverso gli occhi di chi la vive da prospettive straordinarie.

La serata si svolgerà venerdì 24 gennaio alle ore 21 presso la sala dell’oratorio di Bevera a Barzago.

L’ingresso è libero e la partecipazione all’incontro è aperta a tutti. Per maggiori informazioni è possibile mandare una e-mail a finoallultimorespiro.org@gmail.com