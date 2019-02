I Ragni Luca Moroni e David Bacci ospiti di df-Spot Specialist

Una serata sulle recenti spedizioni: “Dal Monte Bianco passando per l’Alaska fino al Nepal”

SIRTORI – A tu per tu con i grandi dello sport incontra due Ragni di Lecco, Luca Moroni e David Bacci, in una serata dal titolo “Dal Monte Bianco passando per l’Alaska fino al Nepal” .

Una serata che ripercorre le recentissime spedizioni dei due giovani alpinisti dei Ragni di Lecco.

Con la proiezione del video racconto “Big Mountain”, Bacci e Moroni accompagneranno il pubblico in Alaska, terra dei ghiacci, per volare poi in Nepal, uno dei territori più amati e frequentati da tutti gli alpinisti.

Appuntamento giovedì 21 febbraio al negozio df-Sport Specialist di Bevera di Sirtori ore 20.30.