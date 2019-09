La montagna al femminile, le donne guide alpine si raccontano da DF Sport Specialist

“Le signore delle Cime”, storie di guide alpine al femminile di Chiara Todesco

Appuntamento giovedì 3 ottobre, ore 20.30, a Bevera di Sirtori

BARZANO’ – Al prossimo incontro “A tu per tu con i grandi dello sport”, organizzato da DF Sport Specialist nel negozio di Bevera di Sirtori, si parlerà di montagna al femminile con i racconti di donne guide alpine.

“Le signore delle cime” è il titolo del libro scritto da Chiara Todesco, giornalista con gli sci ai piedi, da sempre appassionata di neve e vette. Chiara scrive di montagna e di turismo e con il suo libro ha deciso di raccontare l’amore per le cime e per l’alpinismo dal punto di vista femminile, quello delle donne guide alpine, racchiudendo i loro racconti in dieci ritratti.

A chiacchierare con Chiara durante la serata saranno presenti alcune delle protagoniste del suo racconto: Renata Rossi dalla Val Bregaglia, la prima guida donna in Italia, Serena Fait da Sondrio, anche lei tra le prime guide alpine donna in Italia, Roberta Vittorangeli, prima guida alpina donna in Valle d’Aosta e membro del soccorso alpino.

Nel libro si raccontano anche le storie di Anna Torretta, Giovanna Mongilardi, Giulia Monego, Anna Monari, Valentina Casellato, Giulia Venturelli e Monica Malgarotto: dieci ritratti, tanti ricordi, avventure e aneddoti che le guide presenti alla serata racconteranno dal vivo.

Nel libro si racconta che cosa significa per queste donne la montagna: casa, rispetto, attrazione, armonia, emozione, passione, amore, valori autentici. Un rapporto solido, innato per chi è nata “montanara”, una scoperta per chi sui monti ci è arrivata dalla città.

Tutte quante sono depositarie dei veri valori autentici della montagna.

Si legge nell’introduzione: “Le donne guida arrampicano su pareti di roccia, granito, dolomia, sulle falesie e sulle cascate ghiacciate. Sono state sulle vette di tutto il mondo, sul ghiaccio dei nostri Quattromila e anche sugli Ottomila himalayani. Fanno canyoning e sci alpinismo, qualcuna è anche maestra di sci. Una sfida continua che conciliano con il loro ruolo di donna, moglie, in qualche caso mamma”.

Con i racconti delle guide, raccolti da Chiara Todesco nel suo libro presentato anche su www.lesignoredellecime.it, si pone anche l’attenzione sul tema, oggi più che mai di attualità, della differenza di genere in un ambiente prettamente maschile come quello dell’alpinismo: un tema aperto sul quale ha voluto dare il suo contributo nella prefazione anche Lorella Franceschini, Vice Presidente Generale Club Alpino Italiano.