Escursioni in montagna per aiutare chi soffre di una dipendenza

“Passaggio chiave” il titolo del progetto nato in Brianza

BOVISIO MASCIAGO – È stato presentato settimana scorsa, presso la sezione CAI di Bovisio Masciago , il programma 2019 di “Passaggio Chiave”, la rete per la montagnaterapia che utilizza l’escursionismo e le scalate come strumento pedagogico nel percorso terapeutico di persone con problemi di dipendenza.

Le uscite avranno luogo principalmente in Lombardia, “sconfinando” in qualche occasione anche in Piemonte e in Liguria, fino al mese di dicembre.

“Il programma 2019 è stato strutturato alternando uscite semplici e un po’ più impegnative, proponendo in alcuni casi un ‘doppio binario’, ovvero un punto di arrivo intermedio raggiungibile con maggior facilità rispetto all’obiettivo ‘finale’, in modo da poter consentire ad un maggior numero di persone la partecipazione, dividendo il gruppo che si riunirebbe poi al termine dell’escursione – spiega la dottoressa Rosi Tortorella, responsabile del progetto per ATS Brianza – Saranno inoltre a disposizione diverse strutture di arrampicata tra cui la palestra del CAI di Bovisio Masciago, la parete di arrampicata della Comunità Dianova di Garbagnate Milanese e la Sala boulder della Comunità Il Molino”.

Fanno parte di Passaggio Chiave, oltre ad Alpiteam (scuola di alpinismo lombarda), Arca di Como, Dianova Onlus, ATS Brianza, U.O. Dipendenze ASST Monza, Comunità Il Molino, Comunità Il Progetto, U.O. Alcologia e Nuove Dipendenze di Vimercate, U.O.C. Servizi Dipendenze ASST Rhodense, U.O. ASST Santi Paolo e Carlo, U.O.C. Rete Dipendenze ASST Lecco e Cooperativa Sociale Solaris.