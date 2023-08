La Società Escursionisti Civatesi festeggia il 70° anniversario

Da venerdì 1 settembre a domenica 3 settembre una serie di eventi per l’importante traguardo

Il 1° settembre 1953, senza mezzi ma con molto entusiasmo, nacque ufficialmente la SEC

CIVATE – Era il maggio 1953 quando una delegazione di giovani civatesi amanti della montagna, che già da qualche anno appartenevano alla Società Escursionisti Valmadreresi (SEV), decise di creare anche a Civate una società di escursionismo per dare nuove opportunità ai giovani civatesi.

Con l’aiuto di alcuni esperti i giovani civatesi crearono una commissione provvisoria che si assunse il compito di elaborare lo schema dello Statuto Sociale e di indire l’assemblea generale per la costituzione ufficiale della Società. Il 15 agosto 1953, “Venuto” e Mario scesero in una bella serata estiva da San Pietro al Monte dal sentiero della “costa” con in tasca il bozzetto dello stemma per la nuova società sportiva.

Il 1° settembre 1953, senza mezzi e con poca esperienza, ma con molto entusiasmo e ferma volontà, si riunirono in prima assemblea i promotori e alcuni invitati che, confermata seduta stante la propria adesione, procedettero alla fondazione della Società Escursionisti Civatesi. Era nata ufficialmente la SEC. I primi passi per tutti i soci furono duri e non mancarono le delusioni, ma nei giovani promotori c’era tanta fiducia e il successo non mancò. Infatti la SEC in un solo anno di attività andò affermandosi con l’organizzazione di manifestazioni, gite e raggiunse il numero di ben 73 iscritti.

La SEC da subito si mise all’opera, si affiliò alla FIE (Federazione Italiana Escursionismo) e dopo aver organizzato le prime gite (Madesimo, Foppolo, Santa Caterina Valfurva), aver partecipato alla gara di marcia a squadre Monza-Capanna Monza del 27 settembre 1953, inizia la costruzione delle sue opere. Il primo risultato fu la fontanella in località Albi, inaugurata nel 1954. Nei primissimi anni di attività l’entusiasmo e la dedizione dei soci portò, anche, alla costituzione del Rifugio in cima al Monte Cornizzolo. Il rifugio SEC Marisa Consigliere è stato inaugurato il 24 luglio 1960. Dopo aver subito radicali ristrutturazioni nel corso degli ultimi anni svolge tutt’oggi un’ottima funzione di ristoro e riparo agli appassionati della montagna.

Oltre all’opera compiuta a Civate e sul Monte Cornizzolo, durante gli anni alcuni soci SEC hanno portato il gagliardetto dell’associazione in cima ad alcune delle più importanti vette. Ricordiamo le spedizioni scialpinistiche al Kedae Dome (mt. 6831) e sulle tre montagne

più alte dei Pirenei (Pico de Aneto-Pico de Posets-Cima Vignemale) compiute da Fulvio Donadoni. Memorabili anche le ascese al Grossglockner in Austria dei soci Angelo Bonacina, Fulvio Donadoni e Gaspare Sozzi, al Monte Bianco, al Gran Paradiso e alla Punta Castore dei soci Giovanni Bono, Stefano Maggi, Valerio Valsecchi e Fabio Valsecchi. La conquista della vetta del Kalapattahar ad opera di Mario Valsecchi e Valerio Valsecchi.

Nel novembre del 2013 la Società Escursionisti Civatesi è diventata un’Asd in seguito alla costituzione del gruppo atletica e la conseguente affiliazione alla Fidal. Ad oggi l’Asd Società Escursionisti Civatesi S.E.C. continua la sua opera con lo scopo di diffondere, facilitare e rendere popolare l’escursionismo e l’alpinismo nelle sue diverse e svariate manifestazioni. I soci volontari sono impegnati nella gestione del Rifugio Marisa Consigliere, nella manutenzione dei sentieri che portano al Cornizzolo da Civate, nell’organizzazione del corso di sci alpino e del corso di comportamento in montagna, nell’attività di ginnastica presciistica e l’ormai consolidato gruppo atletica partecipa alle competizioni a livello agonistico anche a livello internazionale. Dopo settant’anni il 1° settembre 2023 la Società Escursionisti Civatesi conta 246 soci.

Nel corso di questi Settant’anni a capo del Consiglio direttivo della Società Escursionisti Civatesi si sono avvicendati dieci presidenti:

Franco Biffi 1953/1955

Pietro Cereda 1955/1962

Egidio Colombo 1962/1982

Carlo Brusadelli 1982/1989

Mario Valsecchi 1989/1993

Giancarlo Sozzi 1993/1997

Franco Rozzoni 1997/2002

Sergio Cazzaniga 2002/2006

Emanuele Sandionigi 2006/2017

Luigi Castagna 2017/attualmente in carica

IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI