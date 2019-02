Una tradizione che ha superato il mezzo secolo di vita: torna il corso di escursionismo giovanile

Presentazione ufficiale il 29 marzo, iscrizioni aperte da martedì 26 febbraio

VALMADRERA – Dopo mezzo secolo, e diverse generazioni di valmadreresi

che sono passate attraverso il corso di escursionismo giovanile, l’Osa Valmadrera propone il corso numero 51.

Per chi fosse interessato la presentazione del corso è in programma venerdì 29 marzo presso il Centro Fatebenefratelli alle ore 21. Le iscrizioni si apriranno martedì 26 febbraio, in sede Osa (via Bovara, 11).

Il corso vuole promuovere la conoscenza e il rispetto dell’ambienta naturale accompagnando i ragazzi alla scoperta dei vari spetti della montagna, dei metodi per affrontarla e delle sue molteplici forme di vita.

TUTTE LE INFORMAZIONI PER PARTECIPARE AL CORSO