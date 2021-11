Luca Brivio è il nuovo presidente del Cai di Valmadrera

L’Assemblea Annuale dei Soci si è riunita lo scorso 5 novembre

30 anni, Ingegnere, Luca Brivio guiderà la sezione valmadrerese del Cai per i prossimi 3 anni

VALMADRERA – E’ il giovane Luca Brivio, 30 anni, il nuovo presidente del Cai di Valmadrera. Venerdì 5 novembre presso l’Auditorium del Centro Fatebenefratelli alla presenza di 29 soci (con 18 deleghe) si è tenuta l’Assemblea Annuale dei Soci durante la quale si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. Con 37 voti Brivio è stato eletto nuovo presidente. Succede a Gianfranco Rusconi, per 16 anni (con un anno di interruzione) alla guida della sezione valmadrerese del Club Alpino Italiano.

Ingegnere, Istruttore sezionale di Alpinismo, Luca Brivio si è avvicinato al Cai nel 2010 partecipando al corso della Scuola di Alpinismo Attilio e Piero Piacco. Negli ultimi quattro anni è stato consigliere Cai: “Ho così avuto modo di conoscere meglio l’attività sezionale, davvero ricca. Vorrei ringraziare Gianfranco Rusconi che in questi anni ha tenuto insieme la sezione, portando avanti le iniziative e creando un bel gruppo sempre pronto a dare una mano”. Oggi il Cai di Valmadrera conta circa 400 soci.

“Ammetto – ha detto Luca – non è stata una decisione facile, tra lavoro e casa è un periodo molto intenso ma la motivazione era tanta e ho accettato. C’è una bella squadra pronta a supportarmi e sostenermi, l’auspicio è quello di trasmettere questa motivazione agli altri soci, soprattutto i giovani. Quello che mi ha insegnato Gianfranco è che la sezione è importante per tenere insieme le diverse attività delle scuole. Porterò avanti questo impegno”.

“Come presidente uscente – ha fatto sapere Gianfranco Rusconi – non posso che augurare al nuovo Presidente un in bocca al lupo per il suo mandato. Sono certo che saprà esprimere al meglio le sue qualità al servizio dei soci e della Sezione; avrà però bisogno del massimo sostegno da parte di tutti noi”.

Di seguito i consiglieri eletti; Luca Brivio, Enrico Butti, Gianfranco Rusconi, Marco Maggi, Katia Cocevari, Paolo Rusconi, Serena Nobili, Enrico Longhi, Carlo Dossi. Revisori dei conti invece sono Paolo Maggioni, Felice Sandionigi, Enrico Valsecchi.

Il 15 novembre il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito per eleggere le cariche sociali. Oltre a Brivio sono stati attribuiti gli altri incarichi: Vice-Presidente la socia Serena Nobili; Tesoriere il socio Gianfranco Rusconi; Addetti ai tesseramenti i soci Enrico Butti e Marco Maggi; Rappresentante alla Conferenza delle sezioni lecchesi i soci Paolo Maggioni e Gianfranco Rusconi; Rappresentante nella Consulta per lo Sport del Comune di Valmadrera il socio Enrico Longhi.