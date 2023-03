Osa Valmadrera. Presentato il 53° corso di escursionismo giovanile

Il corso dedicato ai fratelli Giancarlo ed Emilio Ratti

Un’iniziativa educativa per i ragazzi e importante per la sicurezza in montagna

VALMADRERA – Presentato ieri, martedì, il 53° corso di escursionismo giovanile organizzato dall’OSA Valmadrera, per la prima volta dedicato ai fratelli Giancarlo ed Emilio Ratti. A ricordarli il sindaco Antonio Rusconi, insieme a Domenico Rusconi, vicepresidente dell’OSA. Il primo cittadino ha poi evidenziato il valore di questo storico corso, che insegna ai più giovani la sicurezza in montagna, oltre a sottolineare l’attività poliedrica dell’Osa Valmadrera: dalla gestione del ristoro di San Tommaso, ai brillanti risultati nelle gare di corsa in montagna, e molto altro.

Giancarlo fu guida dei primi corsi di escursionismo, nonché presidente OSA e comico dialettale col duo ‘Mario e Giancarlo’. Emilio invece, era tra i soci fondatori dell’associazione valmadrerese, per molti anni anche presidente regionale FIE e assessore. Alessandra Valsecchi e Stefano Perego, come coordinatori delle guide del corso, hanno presentato le diverse iniziative e il valore anche educativo per i ragazzi e per la sicurezza in montagna. Infine l’assessore allo Sport Marcello Butti ha esaltato il valore di fare attività sportiva in gruppo, con principi quali aiutarsi e essere solidali.