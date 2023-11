Tombolata di beneficenza con la Società Escursionisti Valmadreresi

Domenica 3 dicembre, ore 15.30, presso l’auditorium del centro Fatebenefratelli

La Sev fa inoltre sapere che il rifugio sarà aperto tutti i weekend durante la stagione invernale

VALMADRERA – E’ in programma domenica 3 dicembre la tombolata di beneficenza organizzata dalla Società Escursionisti Valmadreresi presso l’auditorium Fatebenefratelli. L’appuntamento, aperto a tutti, è per le ore 15.30. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Opera Pia Magistris di Valmadrera. Seguiranno brindisi e scambio di auguri. La Sev fa anche sapere che il rifugio posto in località Pianezzo è sempre aperto tutti i weekend durante la stagione invernale.