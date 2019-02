E’ in programma domani sera, 22 febbraio, il rinnovo del consiglio direttivo del Cai Ballabio

Dopo due mandati consecutivi, Giuseppe Orlandi non potrà essere più presidente: “Siamo alla ricerca di nuove leve”

BALLABIO – Assemblea elettiva per il Cai Ballabio domani, venerdì 22 febbraio, ore 21, nella sede di via Leonardo da Vinci, 4 a Ballabio.

Tra i punti all’ordine del giorno anche il rinnovo del consiglio direttivo che resterà in carica per i prossimi tre anni.

Cambierà sicuramente anche il presidente perché, come prevede lo statuto, Giuseppe Orlandi è giunto al termine del suo secondo mandato consecutivo e non potrà più ricandidarsi.

Calumer, questo il soprannome con cui è conosciuto da tutti, è giunto al termine di sei anni ricchi di soddisfazioni che lo hanno visto sempre in prima linea spendersi per la sottosezione ballabiese.

“Ho concluso il mio secondo mandato consecutivo e non posso più ricandidarmi a presidente ma resterò sempre al fianco del Cai Ballabio e continuerò a dare il mio contributo magari come consigliere”.

Dopo l’elezione del nuovo consiglio direttivo si provvederà a eleggere il presidente: “Ufficialmente non si è ancora fatto avanti nessuno, vedremo dopo l’elezione del direttivo. Di sicuro le porte del Cai Ballabio sono aperte, siamo sempre alla ricerca di nuove leve che portino nuovo vigore e nuove idee per dare nuovo slancio all’attività della sottosezione. I requisiti? Voglia di lavorare e voglia di impegnarsi per mandare avanti l’associazione… fatevi avanti”.