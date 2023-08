Chi ha paura della montagna? Se ne parla alla Sagra delle Sagre

Domenica 20 agosto un incontro con i rappresentanti del territorio

Giacomo Zamperini: “Le nostre montagne vanno rispettate, valorizzate e conosciute”

BARZIO – Domenica 20 agosto alle ore 18 a Barzio si terrà un convegno intitolato “Chi ha paura della montagna?”. L’incontro avrà luogo presso la Sagra delle Sagre, nella giornata conclusiva prima del gran finale con i fuochi d’artificio. Vuole essere un’occasione per trattare l’argomento della valorizzazione dei territori montani e della cultura rurale attraverso i molteplici aspetti che caratterizzano queste aree. Dalla vita ed il lavoro in montagna per contrastarne lo spopolamento, alle tante occasioni di investimento non solo turistico, senza trascurare la conoscenza dei paesaggi e l’educazione alla loro godibilità in assoluta sicurezza. Un patto per le montagne che intende rilanciare il loro ruolo di protagoniste, una scommessa sul futuro.

“Le nostre montagne vanno rispettate, valorizzate e conosciute – ha evidenziato il Presidente della Commissione speciale Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine, Giacomo Zamperini –. È fondamentale promuovere un rapporto virtuoso e sano con loro, prendendocene cura, imparando a dare il buon esempio nel prestare attenzione alla sicurezza. Priorità va data all’ascolto di questi territori, promuovendo il benessere delle persone che li abitano, custodendo le loro tradizioni ed identità, così da tenere vivo l’inestimabile patrimonio materiale ed immateriale di storie, usi, costumi, arti e mestieri, che altrimenti rischierebbe di andare irrimediabilmente perduto. Le così dette “terre alte” debbono ritornare protagoniste nei piani di sviluppo”.

È proprio Zamperini che introdurrà l’incontro, mettendo in luce le opportunità e le risorse che la montagna può offrire in termini economici e turistici ed il lavoro che Regione Lombardia intende svolgere per valorizzarle e tutelarle. L’evento è aperto al pubblico e vedrà la partecipazione di amministratori locali, alpinisti, stakeholders che a vario titolo saranno interessati.

Il Presidente del CAI Lombardia, Emilio Aldeghi insieme ad Alessandro Spada, Capo della Stazione del Soccorso Alpino di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, tratteranno specificatamente il tema dell’educazione e della sicurezza in montagna e delle procedure di preparazione, equipaggiamento adeguato ed attenta pianificazione delle attività da adottare così da ridurre al minimo i rischi durante le escursioni. Interverrà anche il giovanissimo Michele Schiavi, noto amministratore locale della Val Seriana e Consigliere Nazionale Anci, che tratterà l’importante tematica dello spopolamento giovanile nei territori montani e delle sfide che i giovani debbono affrontare per trovare il coraggio di restare. Storie di ragazzi e ragazze che scelgono di investire il loro futuro nell’agricoltura così detta “eroica”, nella pastorizia, nella gestione di alpeggi o rifugi, continuando a vivere e lavorare in queste zone, mantenendo così in vita la montagna che non spaventa, che non fa paura, ma che rappresenta una concreta e promettente scelta di vita ed un investimento sul proprio futuro.