Cernusco: in gita ai mercatini di Natale con i Bagai di binari

Meta della trasferta il suggestivo borgo di Grazzano Visconti sui Colli piacentini

L’iniziativa avrà anche un risvolto benefico visto che è promossa in favore dell’associazione Il Granaio

CERNUSCO – In gita ai mercatini di Natale a Grazzano Visconti con l’associazione I Bagai di Binari. Sono aperte le iscrizioni per la trasferta nel suggestivo centro storico del borgo situato tra i Colli piacentini in programma domenica 27 novembre.

Un’ottantina le bancarelle di artigianato e gastronomia oltre agli stand per la degustazione di vini, birra e vin brulè tra cui curiosare alla ricerca di un’idea regalo originale. Il programma prevede la partenza dal parcheggio della stazione di Cernusco alle 7.30 e dal parcheggio del centro sportivo in viale Lennon alle 7.30. Il rientro è previsto per le 20 circa. La quota di partecipazione è di 22 euro (17 euro per bambini fino a 13 anni).

Le adesioni vengono raccolte dal 2 al 15 novembre nella sede dei Bagai di binari (sabato, domenica e lunedì mattina dalle 9.30 alle 11), al bar Biella di Cernusco (8-12) oppure alla cartoleria Brivio Zappa di Osnago.

L’iniziativa avrà un risvolto benefico visto che sarà in favore dell’associazione ll Granaio.