LECCO – Essendo previsto maltempo per la sera di domenica 2 giugno, in accordo con la Prefettura il concerto ufficiale la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Lecco – San Giovanni per la Festa della Repubblica si terrà presso l’auditorium della Casa dell’Economia in via Tonale 28 – Lecco, alle ore 21, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.