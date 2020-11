Nuove chiusure notturne del transito sul Ponte di Paderno: ecco le date

PADERNO – Nuove chiusure notturne del transito sul Ponte di Paderno. A comunicarle è la Provincia di Lecco che ha ricevuto la richiesta da Rfi di poter eseguire in tutta sicurezza attività di carico/scarico delle attrezzature da ponteggio a servizio dell’arco sul ponte San Michele sul Fiume Adda tra i Comuni di Paderno d’Adda in Provincia di Lecco e Calusco d’Adda in Provincia di Bergamo. La circolazione sarà interamente bloccata tra le 22 di martedì 10 novembre alle 6 di mercoledì 11 novembre e, sempre negli stessi orari, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre, martedì 17 e mercoledì 18 novembre, venerdì 20 e sabato 21 novembre e martedì 24 e mercoledì 25 novembre.