Olginate. Dopo 6 mesi riapre il cinema Jolly, la stagione riparte da… Venezia

Appuntamento il 2 settembre con il red carpet più famoso del mondo

A breve sarà resa nota la nuova programmazione di una stagione all’insegna della sicurezza

OLGINATE – La nuova stagione artistica e cinematografica del cinema teatro Jolly di Olginate prende avvio in grande stile, con un evento inedito. Mercoledì 2 settembre, in occasione della cerimonia di apertura della 77^ mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dalle 18.45 alle 19.50 sarà infatti proiettato in diretta sul maxi schermo della sala olginatese uno dei momenti più glamour, quello del red carpet esterno su cui sfileranno tutti i personaggi più famosi del panorama cinematografico mondiale e, a seguire, la cerimonia ufficiale di apertura. Per gli amanti del cinema e del gossip dunque l’occasione è pressoché unica e irripetibile. L’ingresso è gratuito.

Saranno proprio questi i primi spettatori a tornare in sala dopo sei mesi dall’ultima proiezione. Un ritorno tanto atteso da tutto il territorio olginatese mitigato in parte dalla proposta estiva “Cinema Jolly Open Air” che ha visto la proiezioni di film in 24 serate all’aperto nel cortile dell’oratorio di Garlate. Una iniziativa inedita questa del cinema all’aperto, fortemente voluta dallo staff di volontari per cercare di mantenere vivo il legame con il pubblico che ora finalmente potrà tornare nella splendida sala di via Don Gnocchi a Olginate e godersi i migliori film della prossima stagione in tutta sicurezza.

La nuova stagione del cinema Jolly riprenderà a breve dopo una accurata pulizia e sanificazione di tutti gli spazi e nel rispetto delle normative anticovid. La programmazione dei titoli è in fase di definizione e sarà resa nota al più presto sul sito www.cinemateatrojolly.it, oltre che tramite social e newsletter.