Olginate. Il cinema Jolly riapre… all’aperto

La cultura per far rinascere il territorio

La rassegna nel cortile dell’oratorio di Garlate

OLGINATE – Anche il cinema Jolly di Olginate, dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, riparte… e lo fa con una rassegna “open air”. Venerdì 17 luglio si ricomincia del cortile dell’oratorio di Garlate (via Volta).

“Con questa iniziativa quindi riaccendiamo il proiettore in una nuova location, ideale per farvi trascorrere qualche ora divertente di questa insolita estate 2020, nel totale rispetto delle disposizioni governative relative al distanziamento sociale e alle ormai note misure di sicurezza (durante la proiezione non sarà obbligatorio indossare la mascherina) – hanno detto gli organizzatori -. Saremo lieti di accogliere il pubblico il venerdì, sabato e domenica sera di Luglio e Agosto con un ricco cartellone di titoli della stagione 2019/2020 e qualche novità interessante, a partire da venerdì 17 con la proiezione di ‘Sorry, we missed you’ per seguire sabato 18 e domenica 19 con ‘Odio l’estate’ di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il week-end successivo vedrà la proiezione di 18 Regali (venerdì 24/7) e di Cetto C’è Senzadubbiamente il sabato e la domenica”.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21.15. Il biglietto d’ingresso sarà uguale per tutti, a 5 euro (da 4 anni compiuti): “Questa ripartenza, seppur in una location diversa dalla bellissima sala di Olginate, rappresenta un segnale davvero importante grazie al quale la cultura contribuisce alla rinascita del nostro territorio”.