LECCO – Nebbie, luci e ombre in Grignetta… Ecco le splendide immagini realizzate dal fotografo Giancarlo Airoldi che, in questi giorni, si è concesso un’escursione in Grignetta, al Rifugio Rosalba, immortalando panorami mozzafiato resi ancor più suggestivi dalle nebbie invernali e dalla luce radente…

