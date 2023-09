Tutti le sfumature del Sonica Festival, atto primo

MANDELLO – Verdine, violacee, blu elettriche: fasci di luce colorati hanno illuminato il primo atto del Sonica Festival 2023 a Mandello. E hanno illuminato gli Scramble&The Cats, primi ospiti a esibirsi in quella che è la 19esima edizione dell’evento.

Nonostante l’appuntamento fosse in piena settimana, in tantissimi hanno scelto di prendervi parte, iniziando a scaldarsi sotto il palco, all’inizio un po’ intimiditi, poi sempre più sciolti. Un piccolo riscaldamento prima dei prossimi concerti: stasera entreranno in scena Alien Dee e MxRxGxA (Make Rap Great Again). Gran finale sabato, con i Bandakadabra.