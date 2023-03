Ballabio, alle prossime elezioni probabile una corsa a quattro

Il sindaco uscente Bruno Bussola pronto a ricandidarsi a Ballabio

Possibile ritorno di Pontiggia, centro sinistra pronto a candidare Tropenscovino, in lizza anche Italo Thaler sostenuto da Consonni

BALLABIO – Mancano poco meno di due mesi alle Elezioni Comunali in calendario domenica 14 e lunedì 15 maggio, che chiameranno i ballabiesi al voto per scegliere il prossimo sindaco, elezioni necessarie dopo il Commissariamento con cui è stato archiviato anzitempo il mandato di Giovanni Bruno Bussola sostenuto dalla civica “Nuovo Slancio per Ballabio”.

Seppur non in modo ufficiale l’ex sindaco ha già annunciato la sua ricandidatura alla quale sta lavorando per riassettare la squadra che lo sosterrà.

Sul fronte opposto, quello del centro sinistra, Manuel Tropenscovino, a capo della civica “Ballabio Futura”, si sta muovendo per pianificare la campagna elettorale. Nessun nome sarebbe ancora trapelato per il candidato sindaco di centro sinistra, anche se, da indiscrezioni di corridoio, sembrerebbe che sarà proprio lo stesso Tropenscovino (segretario provinciale del Partito Democratico) ad ambire alla poltrona di primo cittadino.

Non sarà tuttavia una corsa a due, infatti, l’ex sindaco Luigi Pontiggia pare abbia tutte le intenzioni di ripresentarsi con una propria lista civica per cercare di tornare a vestire la fascia tricolore dopo i precedenti tre mandati: 1995-2000, 2000-2005, quindi una parentesi da vice con l’allora sindaco Luca Goretti (2005-2010) e il terzo mandato dal 2010 al 2015.

Non è per nulla sparita dai radar ballabiesi Alessandra Consonni, che dopo il divorzio con l’Amministrazione Bussola, dal quale si è poi giunti al Commissariamento, pare stia dando man forte al neonato gruppo Prima Ballabio capitanato da Italo Thaler, con quest’ultimo che potrebbe essere il quarto candidato sindaco.