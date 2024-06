Barzio, insediamento del consiglio comunale del sindaco Andrea Ferrari

In giunta il vicesindaco Francesca Arrigoni Marocco e l’assessore Cesare Canepari

Assente nei banchi della minoranza l’ex sindaco Giovanni Arrigoni Battaia

BARZIO – Si è insediato ieri sera, davanti a un pubblico numeroso, il nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Andrea Ferrari. La lista “Incontro con Barzio” alle recenti amministrative ha battuto “Barzio nel Cuore” del sindaco uscente Giovanni Arrigoni Battaia (assente giustificato alla prima seduta consigliare). Ferrari aveva già ricoperto la carica di primo cittadino con due mandati consecutivi dal 2009 al 2019.

“Non mi sono preparato un discorso ma ci tengo a ringraziare tutti i i cittadini di Barzio che ci hanno dato fiducia e il gruppo che mi affianca – ha esordito Ferrari dopo il giuramento – Vorrei anche ricordare due persone che non ci sono più ma che mi hanno accompagnato nei miei precedenti mandati. Nel primo quinquennio, il capogruppo di consiglio Pierluigi Ruffinoni che è venuto a mancare da qualche anno, e nel secondo mandato Cinzia Arrigoni, che mi è sempre stata vicina e che anche lei non è più con noi”.

In giunta sono stati nominati Francesca Arrigoni Marocco con il ruolo di Vicesindaco e Assessore a Turismo, Cultura e all’Edilizia privata, e Cesare Mario Canepari assessore ai Servizi sociali, all’Istruzione e alla Comunicazione e inoltre rappresenterà il Comune di Barzio all’assemblea della Comunità Montana.

Annunciate anche le deleghe assegnate ai consiglieri. Per Valeria Agliati delega al Commercio, Marco Buzzoni al Bilancio, Giovanni Plati allo Sport e Associazioni e a Vittorio Canali alla Viabilità, Lavori Pubblici e Decoro Urbano. Il sindaco manterrà le competenze riguardo Territorio, Ambiente e Plis, Pgt.

Presenti nelle fila della minoranza i consiglieri Fabio Canepari e Paolo Rognoni, quest’ultimo ha preso la parola: “Ringraziamo quanti cittadini ci hanno dato fiducia, per questo ci dedicheremo all’incarico con la medesima dedizione con cui abbiamo operato nell’ultimo mandato e agendo sempre nell’interesse del paese. I cittadini che ci hanno votato devono essere rappresentati e cercheremo di onorare questo ruolo che ci è stato riservato. Ci auguriamo che ci vengano garantiti adeguati spazi di confronto e dialettica. Pensiamo di aver lasciato l’Amministrazione in una situazione di tranquillità in modo che gli eletti possano operare al meglio. Buon lavoro al sindaco, alla giunta e ai consiglieri comunali”.