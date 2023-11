Calolzio. Conclusi i lavori del marciapiede di via Mandamentale

In fase di aggiudicazione l’appalto per la realizzazione del nuovo marciapiedi tra Via Vitalba e Corso Europa

“Si tratta di due importanti opere che garantiscono una maggior sicurezza lungo quei tratti di strada”

CALOLZIOCORTE – L’amministrazione comunale di Calolziocorte comunica che si sono conclusi i lavori di realizzazione di un nuovo marciapiede lungo Via Mandamentale, per una lunghezza di circa 200 metri. Un tratto di strada che ad oggi non era dotato di marciapiede.

L’opera è stata interamente a carico di finanze private trattandosi di oneri. Si comunica inoltre che è in fase di aggiudicazione l’appalto pubblico per la realizzazione del nuovo marciapiedi tra Via Vitalba e Corso Europa.

“Si tratta di due importanti opere che garantiscono una maggior sicurezza lungo quei tratti di strada, in linea con quanto si è prefissato di realizzare l’amministrazione nel corso di questo mandato”, dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Dario Gandolfi.