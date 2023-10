Caso Vannacci. Sonia Mazzoleni (Calolzio BeneComune) scrive a tutti i consiglieri comunali

“Attiviamoci, insieme, per chiedere di revocare l’evento in programma in questo luogo”

Dopo la mobilitazione di alcune associazioni del territorio, anche il gruppo di minoranza chiede un segnale di responsabilità

CALOLZIOCORTE – Dopo la mobilitazione di alcune associazioni del territorio, anche la consigliera Sonia Mazzoleni, capogruppo di Calolzio BeneComune, torna sulla questione della presentazione del libro di Vannacci al Monastero del Lavello e scrive a tutti i consiglieri comunali di Calolzio convinta che abbiano l’occasione di assumersi una responsabilità: non quella di impedire la presentazione di un libro, ma che quel libro sia presentato nei luoghi del Monastero.

“In merito all’iniziativa pubblica relativa alla presentazione del libro “Il mondo al contrario”, facciamo presente che già in data 5 ottobre, tramite comunicazione scritta, avevamo anticipato alla Fondazione la nostra contrarietà alla concessione degli spazi del “Monastero di Santa Maria del Lavello” per tale iniziativa.

Nella veste di Consiglieri Comunali non possiamo ignorare quanto viene dichiarato al paragrafo “integrità e imparzialità” del Codice Etico pubblicato sul sito della Fondazione: “La Fondazione “Monastero di Santa Maria del Lavello” censura qualsiasi forma di discriminazione basata sulle opinioni politiche sugli orientamenti sessuali, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sull’età, sullo stato di salute, sulla appartenenza ad associazioni sindacali”.

In ragione anche delle numerose polemiche sollevate da più parti, con prese di posizione di esponenti delle diverse forze politiche presenti in Consiglio Comunale e nella stessa Giunta, che attraverso la stampa locale hanno sollevato l’inopportunità che la presentazione del libro venga fatta negli spazi del Monastero, rivolgiamo un appello affinché, insieme, ci si attivi chiedendo di revocare l’evento in programma in questo luogo, certi che questo possa essere un segnale di responsabilità e di attenzione degli Amministratori nei confronti dei Cittadini di Calolziocorte e dei luoghi a loro cari.

Cordiali saluti”.

Sonia Mazzoleni

Calolziocorte BeneComune