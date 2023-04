Elezioni a Calolzio, Ghezzi e la sua lista si presentano: “Centrodestra unito”

Nella squadra di candidati anche i segretari provinciali di Lega e Fratelli d’Italia

Il sindaco uscente: “Vogliamo proseguire il lavoro di questi ultimi cinque anni a Calolzio”

CALOLZIO – Presentazione pubblica per la lista del centrodestra calolziese alla prossime elezioni comunali: il sindaco uscente Marco Ghezzi è in corsa per la sua riconferma e con lui gran parte della squadra che lo ha sostenuto nell’ultima esperienza amministrativa con qualche nuovo ingresso arrivato in particolare della componente di Fratelli d’Italia, forte degli ultimi risultati politici nazionali e in Regione.

“Siamo pronti ad una nuova sfida. Calolzio sta crescendo, è in buone mani e lo sarà anche per i prossimi cinque anni” è intervenuto Luca Caremi, assessore uscente, aprendo l’appuntamento elettorale che si è svolto domenica mattina nella sala conferenze del Monastero del Lavello.

Non un posto casuale: l’amministrazione Ghezzi, ha ricordato lo stesso Caremi, si è prodigata per salvare la fondazione che gestisce il bene storico sulle sponde dell’Adda, rendendolo un luogo vivo di iniziative.

Al tavolo, i segretari provinciali dei tre partiti che sostengono la candidatura di Marco Ghezzi, due su tre sono candidati in lista al fianco del primo cittadino uscente: “Il centrodestra unito ha già saputo dimostrare che, insieme, è capace di ottenere grandi risultati – ha commentato Daniele Butti, segretario della Lega e candidato consigliere – Calolzio è una questione di cuore. Ci affacciamo ad una campagna elettorale difficile e che non possiamo dare per scontata. Dobbiamo vincere per portare avanti l’ottimo lavoro fatto in questi anni”.

“L’unità del centrodestra è sempre stata al primo posto – ha rimarcato Fabio Pio Mastroberardino, coordinatore lecchese del partito di Giorgia Meloni e anch’esso nella squadra dei candidati – Dieci anni fa ero l’unico esponente di Fratelli d’Italia, oggi le cose sono cambiate, siamo cresciuti. L’obiettivo di correre insieme è quello di offrire ai cittadini il miglior candidato sindaco possibile e tutta Calolzio dovrebbe ringraziare Marco Ghezzi per quanto fatto in questi anni”.

“Squadra unita riesce quasi sempre a vincere – è intervenuto Davide Bergna per Forza Italia – sosteniamo compatti Ghezzi. La forza del centrodestra oggi è anche il supporto di una grande catena politica su cui poter contare, dalla Regione al Governo”.

Ghezzi: “La squadra ha funzionato. Mi impegno a non alzare le tasse”

“Ero indeciso sulla possibilità di ricandidarmi, Calolzio è un comune complesso da governare. Ho perso 5 chili in questi anni – esordisce con una battuta il sindaco uscente, che poi prosegue – La squadra ha ben lavorato nello scorso mandato, ci abbiamo messo l’anima e vorrei mettercene ancora un po’, per completare quanto iniziato”.

Dal salvataggio della fondazione alla rimozione dell’eternit dal tetto degli edifici pubblici e l’installazione del fotovoltaico nelle scuole, ai lavori per la nuova scuola di Foppenico che partiranno nei prossimi mesi, alla riqualificazione del parcheggio del Lavello che sarà completata, Ghezzi ha elencato le principali iniziative della precedente amministrazione e ha anticipato alcune delle opere che vorrebbe realizzare come un impianto fotovoltaico nell’ex discarica Sali di Bario, una pista per l’atterraggio dell’elisoccorso e il nuovo parcheggio a Foppenico.

“Ci sono degli aspetti che meritano di essere migliorati come la sicurezza – ha aggiunto il sindaco uscente – a partire dall’educazione delle persone: in questi anni abbiamo assistito all’aumento dell’inciviltà, l’abbandono dei rifiuti dovuto in parte all’adozione del sacco rosso ma anche della mancanza di senso civico. Non si tratta solo di giovani o extracomunitari ma anche gente di una certa età. Le sanzioni non bastano, dobbiamo lavorare sul senso di comunità”.

La riqualificazione dei marciapiedi è un altro degli interventi in programma: “La bassa imposizione tributaria hanno limitato le decisioni del Comune. Con l’aumento dei prezzi che ha appesantito la spesa corrente è diventato ancora piu difficile, il nostro impegno è quello di non alzare le tasse, finché sarà possibile”.

Caremi, affondo alla sinistra

Non è mancato un riferimento ai rivali politici: “Dei nostri avversari solo Cambia Calolzio in questi anni ha fatto opposizione, dell’altra minoranza non ricordo niente – è intervenuto Caremi attaccando il centrosinistra a guida PD – se forze di centrodestra a Calolzio esprimono due segretari provinciali, il Partito Democratico per trovare il suo coordinatore cittadino ha dovuto cercarlo a Molteno”.

“Noi viviamo il territorio, lo rappresentiamo e meritiamo di governarlo. Calolziesi – ha proseguito rivolgendosi agli elettori – vi fidate di chi non è neppure in grado di esprimere il proprio segretario politico tra i suoi cittadini? Calolzio è cresciuta in questi anni, nonostante lo stallo vissuto durante il periodo di governo della sinistra. I prossimi cinque anni getteranno le basi per il suo futuro”.

Alla presentazione sono intervenuti anche l’ex sindaco ed ex senatore Paolo Arrigoni, insieme al consigliere provinciale Carlo Malugani e al consigliere regionale Giacomo Zamperini.

La squadra tra conferme e new entry

Squadra che vince non si cambia e sono diversi gli esponenti della precedente maggioranza che compongono la lista di Centrodestra per Calolziocorte: con Ghezzi c’è il vicesindaco uscente Aldo Valsecchi (Urbanistica, Ecologia, Pari Opportunità) e gli assessori Celestina Balossi (Servizi sociali), Luca Caremi (Sicurezza e trasporti), Dario Gandolfi (Lavori Pubblici, Viabilità), Cristina Valsecchi (Protezione Civile, eventi).

Tra i consiglieri uscenti si ricandidano Ebe Pedeferri ed Eleonora Rigamonti. Al loro esordio ci sono invece Marco Domenico Bonaiti, libero professionista, Silvia Maria Gisella Bosio figlia dell’ex assessore Patrizia Milani, imprenditrice e pittrice, Francesco Brunetti, pensionato, Stefano Cavalli, impiegato, Martina D’Angella, operaia, Elena Dello Russo, commessa, e Mauro Panzeri, militare sottoufficiale in forza al 1° reggimento trasmissioni.