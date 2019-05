Elezioni Vercurago. Malugani parla ai suoi elettori: “Mi avete votato in tanti ma non è bastato”

“Vi rappresenteremo in consiglio con un’opposizione costruttiva, attenta e, dove necessario, severa”

La lettera del candidato sindaco della lista Vercurago Ideale, Carlo Malugani

VERCURAGO – “Cari vercuraghesi, in occasione delle elezioni amministrative del 26 maggio, avevo chiesto la vostra fiducia per poter essere eletto alla carica di sindaco. Tantissimi di voi mi hanno votato, ma questo però non è stato sufficiente.

Vi ringrazio sinceramente per l’alto consenso da voi dimostratomi. Il mio ringraziamento va anche alle forze politiche, per lo più trasversali, che ci hanno sostenuto, da Luca Caremi (segretario Lega), a Roberto Monteleone (gruppo Sentimento Civico). Assieme alla mia squadra, che molti di voi hanno conosciuto personalmente raccogliendo le vostre istanze e la voglia di cambiamento.

Sono a promettere che il vostro appoggio non è stato vano al fine di portare un miglioramento tanto atteso a Vercurago. La nostra squadra e tutte le forze politiche che ci sostengono, rimangono a vostra disposizione per continuare ad ascoltarvi e fare nostre le vostre istanze.

Vi rappresenteremo in consiglio comunale, dove vi aspettiamo numerosi, con un’opposizione costruttiva, attenta e, dove necessario, severa”.