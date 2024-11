Carenno. Livia Valentini lascia il gruppo consiliare di minoranza “Carenno Ideale”

Eletta con il maggior numero di preferenze nel gruppo di minoranza

“Le attuali logiche di appartenenza politica che governano il gruppo impediscono un confronto sereno e diretto”

CARENNO – Livia Valentini, consigliere comunale eletta con il maggior numero di preferenze nel gruppo di minoranza “Carenno Ideale” nelle elezioni di maggio 2024, annuncia la sua decisione di uscire dal gruppo consiliare, spiegando le motivazioni di questa scelta.

“Ho deciso di lasciare il gruppo consiliare ‘Carenno Ideale’ perché le attuali logiche di appartenenza politica che lo governano impediscono un confronto sereno e diretto tra i consiglieri comunali. Questo dialogo, fondamentale per un’efficace azione politica, è troppo spesso mediato – per non dire sovrastato – da alcuni referenti politici del territorio che, pur non ricoprendo alcuna carica istituzionale, intendono dirigere l’azione del gruppo, con quelle che talvolta appaiono ingerenze su scelte che dovrebbero rimanere autonome degli amministratori eletti. Appare spesso che si antepongono ruoli e volontà della propria fazione politica ai reali bisogni e interessi dei cittadini di Carenno. All’ultima tornata elettorale ho ottenuto – tra i consiglieri comunali – il maggior numero di preferenze dai cittadini di Carenno e, per rispetto nei loro confronti, non intendo sottostare a tali logiche. Il mio non è un passo indietro, come forse qualcuno auspicava, ma “di lato”, tanto quanto basta per prendere le distanze da modalità così lontane dal mio modo di interpretare la carica che ricopro, che ritengo debba prioritariamente essere al servizio di Carenno. Saldamente ancorata ai valori e ai principi condivisi con Fratelli d’Italia, che ringrazio per il costante supporto e per la rinnovata fiducia, (in particolare del mio circolo di appartenenza Fdi Valle San Martino), proseguirò, con coerenza, il mio mandato da consigliere comunale, rappresentando in modo genuino le necessità dei cittadini tra i banchi dell’opposizione. Ringrazio i colleghi di ‘Carenno Ideale’ per il percorso condiviso fino a oggi e confermo la mia piena disponibilità a collaborare con chiunque voglia contribuire al bene del nostro Comune nell’ottica di un dialogo costruttivo e aperto”.