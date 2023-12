Elezioni 2024, a Oggiono Narciso punta al bis: “Continuità al grande lavoro fatto”

Il sindaco in carica si ricandiderà alle prossime amministrative

“Sono grata e orgogliosa di questa esperienza, andiamo avanti per Oggiono”

OGGIONO – Il sindaco di Oggiono Chiara Narciso ha annunciato l’intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative che si terranno il prossimo anno. “Desidero dare continuità e valorizzare il grande lavoro svolto in questi anni” le parole rivolte agli oggionesi attraverso il periodico dell’amministrazione “Parole chiare’.

“Sono partita quattro anni e mezzo fa, insieme alla mia squadra, con moltissimo entusiasmo e passione – prosegue il sindaco – mi sono impegnata con tutta me stessa e continuerò a farlo fino all’ ultimo giorno di mandato per svolgere al meglio il ruolo assegnatomi dagli elettori oggionesi”.

“Le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questi anni sono state enormi, a partire dalla grande emergenza covid che ha fortemente condizionato la prima parte di mandato, all’ emergenza Ucraina e molte altre. Abbiamo affrontato ogni situazione con coraggio e determinazione costruendo una rete di relazioni positive comunali e sovracomunali con l’obiettivo di far crescere e migliorare Oggiono e tutto il territorio oggionese. Ora, dopo questa prima esperienza, credo di poter contare su accresciute competenze acquisite proprio grazie al lavoro svolto in un contesto così complicato.

Sono quindi grata all’associazione Insieme per Oggiono che ha confermato la fiducia nei miei confronti chiedendomi in maniera forte e compatta di ricandidarmi alla guida della lista civica. Sono contenta ed orgogliosa che buona parte della mia squadra abbia già confermato la disponibilità a mettersi nuovamente al servizio dei cittadini insieme a me e che nuove persone abbiano deciso di affiancarci”.

“Desidero però sottolineare che Insieme per Oggiono è un gruppo di persone aperto ed inclusivo, felice di accogliere chiunque voglia provare a dare il proprio piccolo o grande contributo per migliorare la comunità in cui vive – continua Narciso – Avvieremo a gennaio un percorso partecipato che ci porterà a costruire insieme il nuovo programma e la squadra elettorale che presenteremo agli oggionesi. Un programma nel quale daremo continuità al lavoro svolto in questi anni, ai tanti progetti in cantiere e svilupperemo nuove idee e proposte guardando sempre con fiducia ed ottimismo al futuro della nostra bella Oggiono”.