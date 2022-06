Quorum sfiorato ma ancora non raggiunto a Premana

Il dato delle 19 è inferiore alle precedenti elezioni comunali nei comuni lecchesi. L’affluenza al referendum poco sopra il 13%

LECCO – Alle 19 si conferma il trend in calo per l’affluenza alle elezioni amministrative nei comuni lecchesi al voto.

A Premana si è sfiorato ma ancora non raggiunto il quorum (del 40%) previsto per eleggere il nuovo sindaco nei comuni con un solo candidato in lizza, in questo caso il primo cittadino uscente Elide Codega. Si è infatti fermata al 38,92% la percentuale di elettori che finora si sono recati i seggi contro il 57,49% delle precedenti votazioni.

Affluenza al 49,95% a Ello, un dato inferiore a quello registrato nel 2017 (era del 57,59%) e a Missaglia invece si è attestata al 36,78% anche in questo caso si è verificato un calo nell’affluenza rispetto alle scorse amministrative (era al 41,25%)

Si attende ora il dato definitivo delle 23.

Il referendum

Resta bassa anche alle 19 l’affluenza per il voto referendario che nel lecchese si attesta mediamente poco oltre il 13% mentre a livello nazionale si è fermato al ..

Nello specifico, l’affluenza in provincia di Lecco per ogni quesito referendario: