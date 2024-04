Elezioni 2024. Giacomo Gilardi candidato sindaco con ‘Bosisio Viva’

La civica si presenta, in campo per la carica di sindaco (per la terza volta) Giacomo Gilardi

“Al servizio dei cittadini per un nuovo modello di socialità”

BOSISIO PARINI – “Passione, partecipazione, impegno e coerenza. Eccoci, ci siamo, al servizio dei cittadini per un nuovo modello di socialità e per riscoprire la bellezza di lavorare insieme ad un obbiettivo comune: quello di unire il paese”.

Bosisio Viva è pronta e si presenta alle amministrative dell’8 e 9 giugno ai cittadini con un simbolo rinnovato, “ma ben ancorato alla nostra storia e alle nostre radici”. Nel logo spiccano il cigno e l’albero, che ben identificano il lago e l’ambiente che lo circonda: “Un territorio tanto bello che ci impegniamo a tutelare, valorizzare e preservare”.

A guidare il team Giacomo Gilardi: al suo fianco una squadra affiatata di 12 persone (7 donne e 5 uomini) di diversa età, estrazione sociale e competenza, ma tutti accomunati da tanto entusiasmo e dalla voglia di mettersi subito al lavoro per migliorare il nostro paese. “Alcuni di noi hanno alle spalle un’esperienza amministrativa, e tanti altri sono impegnati nel mondo del volontariato, in parrocchia e nelle diverse associazioni del paese”.

“La volontà di mettersi in gioco in prima persona per i progetti in cui crediamo, puntando sul coinvolgimento dei cittadini in ciò che facciamo, è quello che più ci contraddistingue. Ne è un esempio tangibile la promozione e l’organizzazione del Piedibus, servizio oggi diventato essenziale per gli studenti e che organizziamo come gruppo di Bosisio Viva da ormai 15 anni- commentano – partecipazione della cittadinanza alle scelte e ai progetti, informazione, attenzione agli anziani, ai giovani e alle famiglie, creazione di spazi sociali e centri di aggregazione, valorizzazione della figura del poeta Parini, attenzione alla scuola e centralità della cultura con l’obbiettivo di rilanciare gli spazi e le strutture già presenti in paese come per esempio lo splendido teatro”.

“Queste sono solo alcune delle tante idee che comporranno il nostro programma per la Bosisio che vogliamo, un programma elaborato durante gli 8 incontri tematici di ascolto che hanno visto la partecipazione attiva di tante persone e che mostrano il nostro metodo di lavoro che pone al centro le persone e il loro coinvolgimento – concludono – siamo una squadra che intende lavorare insieme, consapevole che ci sarà bisogno non dell’io ma del noi e della forza di tutto il gruppo per raggiungere gli importanti obbiettivi che ci siamo prefissati”.