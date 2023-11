Il Comune di Valmadrera riduce la TARI

Destinati oltre 100mila euro per l’abbattimento della tassa rifiuti

VALMADRERA – Il Consiglio Comunale di Valmadrera, ha approvato la riduzione della Tassa Rifiuti 2023 per le utenze domestiche.

Con precedente deliberazione approvata nella stessa seduta di martedì scorso, è stata confermata la volontà dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Rusconi, di destinare 102.042,00 euro alla copertura finanziaria necessaria all’abbattimento della TARI.

La riduzione sarà riconosciuta alle utenze domestiche dall’Ufficio Tributi in sede di determinazione del saldo TARI 2023 e sarà distribuita, in ugual misura, di circa il 30% sulla parte variabile per la categoria delle utenze domestiche occupate da famiglia.

L’avviso di pagamento del Saldo riporterà la scadenza del 30 dicembre 2023 e sarà in distribuzione fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre.

A titolo esemplificativo, per una famiglia di 4 componenti il risparmio sarà di circa 27,50 euro, per una famiglia di 3 componenti di circa 25,63 euro e per una famiglia di 2 componenti invece di circa 21,75 euro.