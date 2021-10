Dopo un meeting interno Rusconi e Dell’Oro hanno passato il testimone a Gilardi

“Martina sarà un tassello fondamentale per il gruppo che resterà attivo e pronto per le prossime elezioni”

GALBIATE – La lista Prima Galbiate presenta i due candidati che entreranno in consiglio comunale a rappresentare i 970 cittadini che hanno dato fiducia alla lista del candidato sindaco Angelo Agostani.

“Il gruppo, a seguito di meeting interno, ha deciso di comunicare che Angelo Agostani e Martina Gilardi, saranno i punti di riferimento di Prima Galbiate in Comune. Martina Gilardi succede, in ordine, ad Andrea Rusconi e Luca Dell’Oro che hanno passato a lei il testimone”.

Martina Gilardi, 33 anni, sposata con Mattia ha una splendida bimba di nome Ginevra. Figlia di industriali galbiatesi e insegnante nel settore dell’infanzia, ha una grande passione per la politica: “Martina sarà un tassello fondamentale per il gruppo che resterà attivo e pronto per le prossime elezioni comunali del 2026 (o forse anche prima…), sarà in prima linea per i cittadini, per le frazioni e per tutte le persone che in questi anni sono stati abbandonati e dimenticati dall’attuale amministrazione”.

Insieme a lei collaborerà Agostani Angelo come capogruppo: “Per tutti i cittadini, li invitiamo a contattarci segnalando eventuali problemi e disservizi e proposte nuove attraverso i nostri canali social (Instagram e Facebook), oltre che via mail primagalbiate@gmail.com”.