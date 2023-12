Autonomia, Piazza: “Sta passando il messaggio giusto: riforma sarà vantaggio per tutta Italia”

Il Sottosegretario Regionale commenta l’esito del sondaggio di Roberto Baldassari sull’Autonomia

LECCO – “Un risultato che dimostra come stia passando il messaggio giusto: questa riforma sarà un vantaggio per tutto il Paese”. Così Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, commenta l’esito del sondaggio di Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, per Affaritaliani.it secondo cui il 60,1% degli italiani è favorevole alla riforma dell’autonomia regionale differenziata del ministro Calderoli. Contrario solo il 39,9% del campione.

Secondo l’esponente della Giunta lombarda, “il Governo della ‘cosa pubblica’ sarà più vicino ai cittadini, aumentando l’efficienza, migliorando i servizi e responsabilizzando la classe dirigente politica”. “Questa – ricorda – come dice sempre il governatore Attilio Fontana, è la nostra grande sfida. Un tema che portiamo sempre in primo piano su tutti i tavoli regionali per lo sviluppo”. “Confronto e collaborazione con stakeholder e corpi intermedi – afferma Piazza – è fondamentale. Per far crescere ulteriormente la consapevolezza dei vantaggi dell’autonomia differenziata, ma anche per convincere il restante 39,9% degli italiani ancora perplessi”.